Толкачева Пелагея Дементьевна
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смерти1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Горина Ульяна Захаровна
Отец ребёнка: Толкачев Захар Герасимович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Горбачева Прасковья Захаровна
Отец ребёнка: Толкачев Захар Герасимович
Рождение ребёнка
1759
Сын: Толкачев Матвей Захарович
Отец ребёнка: Толкачев Захар Герасимович
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Ковалева Евдокия Захаровна
Отец ребёнка: Толкачев Захар Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1790