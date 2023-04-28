Толкачева Пелагея Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толкачева Пелагея Дементьевна

Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1732

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Горина Ульяна Захаровна

Отец ребёнка: Толкачев Захар Герасимович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Горбачева Прасковья Захаровна

Отец ребёнка: Толкачев Захар Герасимович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Толкачев Матвей Захарович

Отец ребёнка: Толкачев Захар Герасимович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Ковалева Евдокия Захаровна

Отец ребёнка: Толкачев Захар Герасимович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толкачев Захар Герасимович

Смерть
1790
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