Белоусова Васса Шувалова
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
13.11.1887
Рождение ребёнка
23.09.1889
Сын: Белоусов Григорий Павлович
Отец ребёнка: Белоусов Павел Федорович
Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.02.1892
Дочь: Силиницына Агафья Белоусова
Отец ребёнка: Белоусов Павел Федорович
Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1894
Дочь: Юдина Зиновия Белоусова
Отец ребёнка: Белоусов Павел Федорович
Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.10.1899
Дочь: Данилина Пелагея Белоусова
Отец ребёнка: Белоусов Павел Федорович
Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
23.02.1904
Отец ребёнка: Белоусов Павел Федорович
Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.09.1905
Отец ребёнка: Белоусов Павел Федорович
Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
22.09.1907
Отец ребёнка: Белоусов Павел Федорович
Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.07.1910
Сын: Белоусов Владимир Павлович
Отец ребёнка: Белоусов Павел Федорович
Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно