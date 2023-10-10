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Белоусова Васса Шувалова

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Шувалов Степан Петрович

Мать: Шувалова Татьяна Максимовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
13.11.1887

Муж: Белоусов Павел Федорович

Рождение ребёнка
23.09.1889

Сын: Белоусов Григорий Павлович

Отец ребёнка: Белоусов Павел Федорович

Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.02.1892

Дочь: Силиницына Агафья Белоусова

Отец ребёнка: Белоусов Павел Федорович

Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1894

Дочь: Юдина Зиновия Белоусова

Отец ребёнка: Белоусов Павел Федорович

Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.10.1899

Дочь: Данилина Пелагея Белоусова

Отец ребёнка: Белоусов Павел Федорович

Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
23.02.1904

Сын: Белоусов Иван Павлович

Отец ребёнка: Белоусов Павел Федорович

Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.09.1905

Сын: Белоусов Никита Павлович

Отец ребёнка: Белоусов Павел Федорович

Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
22.09.1907

Сын: Белоусов Андрей Павлович

Отец ребёнка: Белоусов Павел Федорович

Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.07.1910

Сын: Белоусов Владимир Павлович

Отец ребёнка: Белоусов Павел Федорович

Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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