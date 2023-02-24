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Белоусов Григорий Павлович

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Место рождения

Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

23.09.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1889

Отец: Белоусов Павел Федорович

Мать: Белоусова Васса Шувалова

Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
22.?.1910

Жена: Белоусова Зиновия Миронова

Рождение ребёнка
20.03.1911

Сын: Белоусов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Белоусова Зиновия Миронова

Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.07.1913

Сын: Белоусов Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Белоусова Зиновия Миронова

Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1915

Сын: Белоусов Константин Григорьевич

Мать ребёнка: Белоусова Зиновия Миронова

Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Крещение
Неизвестно
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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