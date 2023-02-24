Белоусов Григорий Павлович
Место рожденияСело Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения23.09.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
23.09.1889
Отец: Белоусов Павел Федорович
Мать: Белоусова Васса Шувалова
Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
22.?.1910
Рождение ребёнка
20.03.1911
Сын: Белоусов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Белоусова Зиновия Миронова
Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.07.1913
Сын: Белоусов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Белоусова Зиновия Миронова
Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1915
Сын: Белоусов Константин Григорьевич
Мать ребёнка: Белоусова Зиновия Миронова
Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Крещение
Неизвестно
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно