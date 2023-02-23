Шувалова Татьяна Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти25.05.1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Белоусова Васса Шувалова
Отец ребёнка: Шувалов Степан Петрович
Рождение ребёнка
05.04.1873
Сын: Шувалов Василий Степанович
Отец ребёнка: Шувалов Степан Петрович
Рождение ребёнка
12.08.1874
Дочь: Мельникова Евдокия Шувалова
Отец ребёнка: Шувалов Степан Петрович
Рождение ребёнка
07.01.1877
Отец ребёнка: Шувалов Степан Петрович
Рождение ребёнка
16.01.1881
Сын: Шувалов (ст. 58-10 Ч. 1 Ук) Ефим Степанович
Отец ребёнка: Шувалов Степан Петрович
Рождение ребёнка
28.01.1884
Дочь: Лаврук Ксения Шувалова
Отец ребёнка: Шувалов Степан Петрович
Рождение ребёнка
18.07.1886
Дочь: Томбасова Елена Шувалова
Отец ребёнка: Шувалов Степан Петрович
Рождение ребёнка
29.10.1888
Дочь: Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Шувалов Степан Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.05.1912