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Шувалова Татьяна Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

25.05.1912

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Белоусова Васса Шувалова

Отец ребёнка: Шувалов Степан Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.04.1873

Сын: Шувалов Василий Степанович

Отец ребёнка: Шувалов Степан Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.08.1874

Дочь: Мельникова Евдокия Шувалова

Отец ребёнка: Шувалов Степан Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.01.1877

Сын: Шувалов Павел Степанович

Отец ребёнка: Шувалов Степан Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.01.1881

Сын: Шувалов (ст. 58-10 Ч. 1 Ук) Ефим Степанович

Отец ребёнка: Шувалов Степан Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.01.1884

Дочь: Лаврук Ксения Шувалова

Отец ребёнка: Шувалов Степан Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.07.1886

Дочь: Томбасова Елена Шувалова

Отец ребёнка: Шувалов Степан Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.10.1888

Дочь: Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Шувалов Степан Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шувалов Степан Петрович

Смерть
25.05.1912
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