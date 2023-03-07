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Мельникова Евдокия Шувалова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

12.08.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1874

Отец: Шувалов Степан Петрович

Мать: Шувалова Татьяна Максимовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.11.1893

Муж: Мельников Михаил Петрович

Рождение ребёнка
05.08.1895

Дочь: Евдокия Михаиловна

Отец ребёнка: Мельников Михаил Петрович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1897

Сын: Мельников Михаил Михаилович

Отец ребёнка: Мельников Михаил Петрович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.08.1900

Сын: Мельников Вов Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Мельников Михаил Петрович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.01.1903

Сын: Мельников Ермил Михаилович

Отец ребёнка: Мельников Михаил Петрович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
13.05.1905

Сын: Мельников Дмитрий Михаилович

Отец ребёнка: Мельников Михаил Петрович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.01.1907

Сын: Мельников Максим Михаилович

Отец ребёнка: Мельников Михаил Петрович

Деревня Дуровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
16.06.1909

Дочь: Агриппина Михаиловна

Отец ребёнка: Мельников Михаил Петрович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
19.01.1912

Сын: Мельников Григорий Михаилович

Отец ребёнка: Мельников Михаил Петрович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.01.1915

Дочь: Шувалова Ксения Мельникова

Отец ребёнка: Мельников Михаил Петрович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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