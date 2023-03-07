Мельникова Евдокия Шувалова
Место рождения
Дата рождения12.08.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1874
Бракосочетание
10.11.1893
Рождение ребёнка
05.08.1895
Дочь: Евдокия Михаиловна
Отец ребёнка: Мельников Михаил Петрович
Рождение ребёнка
01.11.1897
Сын: Мельников Михаил Михаилович
Отец ребёнка: Мельников Михаил Петрович
Рождение ребёнка
12.08.1900
Сын: Мельников Вов Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Мельников Михаил Петрович
Рождение ребёнка
10.01.1903
Сын: Мельников Ермил Михаилович
Отец ребёнка: Мельников Михаил Петрович
Рождение ребёнка
13.05.1905
Сын: Мельников Дмитрий Михаилович
Отец ребёнка: Мельников Михаил Петрович
Рождение ребёнка
18.01.1907
Сын: Мельников Максим Михаилович
Отец ребёнка: Мельников Михаил Петрович
Деревня Дуровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
16.06.1909
Дочь: Агриппина Михаиловна
Отец ребёнка: Мельников Михаил Петрович
Рождение ребёнка
19.01.1912
Сын: Мельников Григорий Михаилович
Отец ребёнка: Мельников Михаил Петрович
Рождение ребёнка
20.01.1915
Дочь: Шувалова Ксения Мельникова
Отец ребёнка: Мельников Михаил Петрович
Смерть
Неизвестно