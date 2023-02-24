Силиницына Агафья Белоусова
Место рожденияСело Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения09.02.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1892
Отец: Белоусов Павел Федорович
Мать: Белоусова Васса Шувалова
Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
07.01.1911
Развод
23.12.1919
Город Нижний Новгород
Бракосочетание
26.10.1920
Смерть
Неизвестно