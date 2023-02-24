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Силиницына Агафья Белоусова

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Место рождения

Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

09.02.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1892

Отец: Белоусов Павел Федорович

Мать: Белоусова Васса Шувалова

Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
07.01.1911

Муж: Кондратьев Никанор Тимофеевич

Развод
23.12.1919

Муж: Кондратьев Никанор Тимофеевич

Город Нижний Новгород
Бракосочетание
26.10.1920

Муж: Силиницын Николай Николаевич

Смерть
Неизвестно
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