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Потапов Феодот Карпович

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Место рождения

Соболеково, Россия

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Потапов Карп Кодратович

Мать: Потапова Мария Ермолаевна

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
02.10.1892

Сын: Потапов Феодор Феодотович

Мать ребёнка: Потапова Дарья Симеоновна или Самсоновна

Масады, Исмайловской волости, Бирского уезда, Уфим
31.05.2017 нашла в архиве запись №77 от 05.10.1892 в метрической книге с. Андреевка об отпевании д. Масадов у крестьянина Феодота Карповича Потапова сына Феодора Феодотовича Потапова, который умер 03... Показать все
Рождение ребёнка
21.12.1893

Дочь: Анастасия Феодотовна

Мать ребёнка: Потапова Дарья Симеоновна или Самсоновна

Мысады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
31.05.2017 нашла в архиве запись от 23.12.1893 в метрической книге с. Андреевка о крещении Анастасии Феодотовны Потаповой, которая родилась 21.12.1893. Отец д. Масадов, из крестьян, Феодот Карпович П... Показать все
Рождение ребёнка
04.08.1898

Дочь: Наталия Феодотовна

Мать ребёнка: Потапова Дарья Симеоновна или Самсоновна

Мысады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
29.06.2017 разбирая фото метрической книги с. Андреевка, нашла запись №44 от 06.08.1898 о крещении Наталии Феодоровны Потаповой, которая родилась 04.08.1898. Отец д. Мысадов, крестьянин Феодор Ка... Показать все
Рождение ребёнка
08.01.1901

Дочь: Татьяна Федотовна

Мать ребёнка: Потапова Дарья Симеоновна или Самсоновна

Масады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
Рождение ребёнка
23.02.1902

Сын: Потапов Александр Феодотович

Мать ребёнка: Потапова Дарья Симеоновна или Самсоновна

Масады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
Рождение ребёнка
04.07.1903

Сын: Потапов Сергей Федотович

Мать ребёнка: Потапова Дарья Симеоновна или Самсоновна

Масады, Илишевского района, Башкирия
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Полина Федотовна

Мать ребёнка: Потапова Дарья Симеоновна или Самсоновна

Масады, Илишевского района, Башкирия
Рождение ребёнка
25.05.1909

Сын: Потапов Иоанн Федотович

Мать ребёнка: Потапова Дарья Симеоновна или Самсоновна

Масады, Илишевского района, Башкирия
Рождение ребёнка
1912

Сын: Потапов Леонид Федотович

Мать ребёнка: Потапова Дарья Симеоновна или Самсоновна

Масады, Илишевского района, Башкирия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потапова Дарья Симеоновна или Самсоновна

Смерть
Неизвестно
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