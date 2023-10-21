Потапов Феодот Карпович
Место рожденияСоболеково, Россия
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1862
Отец: Потапов Карп Кодратович
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
02.10.1892
Сын: Потапов Феодор Феодотович
Мать ребёнка: Потапова Дарья Симеоновна или Самсоновна
Масады, Исмайловской волости, Бирского уезда, Уфим
31.05.2017 нашла в архиве запись №77 от 05.10.1892 в метрической книге с. Андреевка об отпевании д. Масадов у крестьянина Феодота Карповича Потапова сына Феодора Феодотовича Потапова, который умер 03... Показать все
Рождение ребёнка
21.12.1893
Дочь: Анастасия Феодотовна
Мать ребёнка: Потапова Дарья Симеоновна или Самсоновна
Мысады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
31.05.2017 нашла в архиве запись от 23.12.1893 в метрической книге с. Андреевка о крещении Анастасии Феодотовны Потаповой, которая родилась 21.12.1893. Отец д. Масадов, из крестьян, Феодот Карпович П... Показать все
Рождение ребёнка
04.08.1898
Дочь: Наталия Феодотовна
Мать ребёнка: Потапова Дарья Симеоновна или Самсоновна
Мысады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
29.06.2017 разбирая фото метрической книги с. Андреевка, нашла запись №44 от 06.08.1898 о крещении Наталии Феодоровны Потаповой, которая родилась 04.08.1898. Отец д. Мысадов, крестьянин Феодор Ка... Показать все
Рождение ребёнка
08.01.1901
Дочь: Татьяна Федотовна
Мать ребёнка: Потапова Дарья Симеоновна или Самсоновна
Масады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
Рождение ребёнка
23.02.1902
Сын: Потапов Александр Феодотович
Мать ребёнка: Потапова Дарья Симеоновна или Самсоновна
Масады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
Рождение ребёнка
04.07.1903
Мать ребёнка: Потапова Дарья Симеоновна или Самсоновна
Масады, Илишевского района, Башкирия
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Полина Федотовна
Мать ребёнка: Потапова Дарья Симеоновна или Самсоновна
Масады, Илишевского района, Башкирия
Рождение ребёнка
25.05.1909
Мать ребёнка: Потапова Дарья Симеоновна или Самсоновна
Масады, Илишевского района, Башкирия
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Потапова Дарья Симеоновна или Самсоновна
Масады, Илишевского района, Башкирия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно