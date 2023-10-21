Потапов Карп Кодратович
Место рожденияСоболеково, Россия
Дата рождения12.10.1838
Дата смертиДо 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1838
Соболеково, Россия
Бракосочетание
Вычислено 1861
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Потапова Мария Ермолаевна
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Потапова Мария Ермолаевна
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
27.01.1868
Дочь: Евдокия Карповна
Мать ребёнка: Потапова Мария Ермолаевна
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
13.07.1869
Сын: Потапов Владимир Карпович
Мать ребёнка: Потапова Мария Ермолаевна
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
23.08.1870
Мать ребёнка: Потапова Мария Ермолаевна
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
27.11.1873
Мать ребёнка: Потапова Мария Ермолаевна
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинова Евдокия Карповна
Мать ребёнка: Потапова Мария Ермолаевна
Соболеково, Россия
Смерть
До 1917