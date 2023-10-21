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Потапов Карп Кодратович

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Место рождения

Соболеково, Россия

Дата рождения

12.10.1838

Дата смерти

До 1917

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1838

Отец: Потапов Кондратий Миронович

Мать: Потапова Марфа Савельевна

Соболеково, Россия
Бракосочетание
Вычислено 1861

Жена: Потапова Мария Ермолаевна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Потапов Феодот Карпович

Мать ребёнка: Потапова Мария Ермолаевна

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1864

Сын: Потапов Павел Карпович

Мать ребёнка: Потапова Мария Ермолаевна

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
27.01.1868

Дочь: Евдокия Карповна

Мать ребёнка: Потапова Мария Ермолаевна

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
13.07.1869

Сын: Потапов Владимир Карпович

Мать ребёнка: Потапова Мария Ермолаевна

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
23.08.1870

Сын: Потапов Иоанн Карпович

Мать ребёнка: Потапова Мария Ермолаевна

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
27.11.1873

Сын: Потапов Андрей Карпович

Мать ребёнка: Потапова Мария Ермолаевна

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинова Евдокия Карповна

Мать ребёнка: Потапова Мария Ермолаевна

Соболеково, Россия
Смерть
До 1917
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