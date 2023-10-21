Потапов Сергей Федотович
Место рожденияМасады, Илишевского района, Башкирия
Дата рождения04.07.1903
Дата смерти?.07.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1903
Масады, Илишевского района, Башкирия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Потапова Мария Михайловна
Масады, 423753, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.07.1942
без вести
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
не известно