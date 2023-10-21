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Потапов Сергей Федотович

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Место рождения

Масады, Илишевского района, Башкирия

Дата рождения

04.07.1903

Дата смерти

?.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1903

Отец: Потапов Феодот Карпович

Мать: Потапова Дарья Симеоновна или Самсоновна

Масады, Илишевского района, Башкирия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потапова Мария Михайловна

Масады, 423753, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потапова Мария Михайловна

Смерть
?.07.1942
без вести
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
не известно
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