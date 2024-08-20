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Панарин Фаддей Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1886

Отец: Панарин Матвей Михайлович

Мать: Панарина (Князева) (Наливкина) Анастасия Назаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панарина (Бехтеянова) Сиклитинья Терентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панарина (Панарина) Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
19.08.1910

Сын: Панарин Иван Фаддевич

Мать ребёнка: Панарина (Бехтеянова) Сиклитинья Терентьевна

Рождение ребёнка
19.12.1912

Сын: Панарин Федор Фаддевич

Мать ребёнка: Панарина (Бехтеянова) Сиклитинья Терентьевна

Рождение ребёнка
05.06.1914

Дочь: (Панарина) Мария Фаддевна

Мать ребёнка: Панарина (Бехтеянова) Сиклитинья Терентьевна

Смерть
Неизвестно

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