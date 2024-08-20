Панарин Фаддей Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1886
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.08.1910
Мать ребёнка: Панарина (Бехтеянова) Сиклитинья Терентьевна
Рождение ребёнка
19.12.1912
Мать ребёнка: Панарина (Бехтеянова) Сиклитинья Терентьевна
Рождение ребёнка
05.06.1914
Дочь: (Панарина) Мария Фаддевна
Мать ребёнка: Панарина (Бехтеянова) Сиклитинья Терентьевна
Смерть
Неизвестно