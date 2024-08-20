Панарина (Князева) (Наливкина) Анастасия Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панарина (Князева) (Наливкина) Анастасия Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарин Матвей Михайлович

Рождение ребёнка
02.02.1880

Дочь: Коростина (Панарина) Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Панарин Матвей Михайлович

Рождение ребёнка
20.08.1881

Дочь: Корчагина (Панарина) Наталья Матвеевна

Отец ребёнка: Панарин Матвей Михайлович

Рождение ребёнка
11.05.1884

Сын: Панарин Федор Матвеевич

Отец ребёнка: Панарин Матвей Михайлович

Рождение ребёнка
16.08.1886

Сын: Панарин Фаддей Матвеевич

Отец ребёнка: Панарин Матвей Михайлович

Рождение ребёнка
08.03.1889

Сын: Панарин Алексей Матвеевич

Отец ребёнка: Панарин Матвей Михайлович

Рождение ребёнка
06.04.1891

Сын: Панарин Георгий Матвеевич

Отец ребёнка: Панарин Матвей Михайлович

Рождение ребёнка
11.10.1892

Сын: Панарин Кузьма Матвеевич

Отец ребёнка: Панарин Матвей Михайлович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Панарин Семен Матвеевич

Отец ребёнка: Панарин Матвей Михайлович

Рождение ребёнка
27.05.1895

Дочь: (Панарина) Елена Матвеевна

Отец ребёнка: Панарин Матвей Михайлович

Рождение ребёнка
18.10.1896

Дочь: (Панарина) Зиновия Матвеевна

Отец ребёнка: Панарин Матвей Михайлович

Смерть
Неизвестно

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