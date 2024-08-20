Панарина (Князева) (Наливкина) Анастасия Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.02.1880
Дочь: Коростина (Панарина) Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Панарин Матвей Михайлович
Рождение ребёнка
20.08.1881
Дочь: Корчагина (Панарина) Наталья Матвеевна
Отец ребёнка: Панарин Матвей Михайлович
Рождение ребёнка
11.05.1884
Отец ребёнка: Панарин Матвей Михайлович
Рождение ребёнка
16.08.1886
Отец ребёнка: Панарин Матвей Михайлович
Рождение ребёнка
08.03.1889
Сын: Панарин Алексей Матвеевич
Отец ребёнка: Панарин Матвей Михайлович
Рождение ребёнка
06.04.1891
Сын: Панарин Георгий Матвеевич
Отец ребёнка: Панарин Матвей Михайлович
Рождение ребёнка
11.10.1892
Отец ребёнка: Панарин Матвей Михайлович
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Панарин Матвей Михайлович
Рождение ребёнка
27.05.1895
Дочь: (Панарина) Елена Матвеевна
Отец ребёнка: Панарин Матвей Михайлович
Рождение ребёнка
18.10.1896
Дочь: (Панарина) Зиновия Матвеевна
Отец ребёнка: Панарин Матвей Михайлович
Смерть
Неизвестно