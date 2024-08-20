Панарина (Бехтеянова) Сиклитинья Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панарина (Бехтеянова) Сиклитинья Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарин Фаддей Матвеевич

Рождение ребёнка
19.08.1910

Сын: Панарин Иван Фаддевич

Отец ребёнка: Панарин Фаддей Матвеевич

Рождение ребёнка
19.12.1912

Сын: Панарин Федор Фаддевич

Отец ребёнка: Панарин Фаддей Матвеевич

Рождение ребёнка
05.06.1914

Дочь: (Панарина) Мария Фаддевна

Отец ребёнка: Панарин Фаддей Матвеевич

Смерть
Неизвестно

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