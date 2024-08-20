Панарина (Бехтеянова) Сиклитинья Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.08.1910
Отец ребёнка: Панарин Фаддей Матвеевич
Рождение ребёнка
19.12.1912
Отец ребёнка: Панарин Фаддей Матвеевич
Рождение ребёнка
05.06.1914
Дочь: (Панарина) Мария Фаддевна
Отец ребёнка: Панарин Фаддей Матвеевич
Смерть
Неизвестно