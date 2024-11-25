Кинеев (Григорьева) Анна Около 1821 — найти родственников по фамилии на Familio

Кинеев (Григорьева) Анна

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

женский, родилась Около 1821

Отец
Акинфеев Григорий1778 г.р.
Мать
Антонова Мавра1784 г.р.
Дети
Кинеев Ульян Димитриев1825 г.р.
(Димитриева) Екатерина1841 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Акинфеев Григорий

Мать: Антонова Мавра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кинеев Михаил Димитриев

Отец ребёнка: Кинеев Дмитрий

Работа или профессия
Неизвестно

Рождение ребёнка
1825

Сын: Кинеев Ульян Димитриев

Отец ребёнка: Кинеев Дмитрий

Российская империя

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Димитриева) Екатерина

Отец ребёнка: Сергеев Димитрий

Рождение ребёнка
20.01.1843

Сын: Сергеев Иван

Отец ребёнка: Сергеев Димитрий

Рождение ребёнка
15.12.1844

Сын: Кинеев Петр

Отец ребёнка: Сергеев Димитрий

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Димитриева) Варвара

Отец ребёнка: Сергеев Димитрий

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