Кинеев (Григорьева) Анна
женский, родилась Около 1821
ОтецАкинфеев Григорий1778 г.р.
МатьАнтонова Мавра1784 г.р.
Дети
Кинеев Ульян Димитриев1825 г.р.
(Димитриева) Екатерина1841 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: Акинфеев Григорий
Мать: Антонова Мавра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кинеев Дмитрий
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Кинеев Дмитрий
Российская империя
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Димитриева) Екатерина
Отец ребёнка: Сергеев Димитрий
Рождение ребёнка
20.01.1843
Сын: Сергеев Иван
Отец ребёнка: Сергеев Димитрий
Рождение ребёнка
15.12.1844
Сын: Кинеев Петр
Отец ребёнка: Сергеев Димитрий
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Димитриева) Варвара
Отец ребёнка: Сергеев Димитрий