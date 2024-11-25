Антонова Мавра
женский, родилась 1784
умерла 12.04.1840
ОтецАнтонНеизвестно г.р.
Супруги
Акинфеев Григорий1778 г.р.
Дети
(Григорьева) Матрона1796 г.р.
Григорьев Димитрий Григорьевич16.10.1808 г.р.Показать еще 8
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Комментарий
Рождение
1784
Отец: Антон
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Григорьева) Матрона
Отец ребёнка: Акинфеев Григорий
Бракосочетание
1798
Муж: Акинфеев Григорий
Рождение ребёнка
16.10.1808
Сын: Григорьев Димитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Акинфеев Григорий
Рождение ребёнка
20.11.1810
Отец ребёнка: Акинфеев Григорий
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: (Григорьева) Ирина
Отец ребёнка: Акинфеев Григорий
Рождение ребёнка
18.02.1814
Сын: Григорьев Захар
Отец ребёнка: Акинфеев Григорий
Рождение ребёнка
21.01.1818
Дочь: (Григорьева) Мария
Отец ребёнка: Акинфеев Григорий
Рождение ребёнка
20.06.1820
Дочь: Григорьева (Григорьева) Марфа
Отец ребёнка: Акинфеев Григорий
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Кинеев (Григорьева) Анна
Отец ребёнка: Акинфеев Григорий
Рождение ребёнка
1826
Сын: Григорьев Фаддей
Отец ребёнка: Акинфеев Григорий
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Григорьева) Устинья
Отец ребёнка: Акинфеев Григорий
Смерть
12.04.1840