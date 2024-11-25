Антонова Мавра 1784 — найти родственников по фамилии на Familio

Антонова Мавра

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

женский, родилась 1784

умерла 12.04.1840

Отец
АнтонНеизвестно г.р.
Супруги
Акинфеев Григорий1778 г.р.
Дети
(Григорьева) Матрона1796 г.р.
Григорьев Димитрий Григорьевич16.10.1808 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Антон

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно

Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Григорьева) Матрона

Отец ребёнка: Акинфеев Григорий

Бракосочетание
1798

Муж: Акинфеев Григорий

Рождение ребёнка
16.10.1808

Сын: Григорьев Димитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Акинфеев Григорий

Рождение ребёнка
20.11.1810

Сын: Кинеев Андрей Григорьев

Отец ребёнка: Акинфеев Григорий

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: (Григорьева) Ирина

Отец ребёнка: Акинфеев Григорий

Рождение ребёнка
18.02.1814

Сын: Григорьев Захар

Отец ребёнка: Акинфеев Григорий

Рождение ребёнка
21.01.1818

Дочь: (Григорьева) Мария

Отец ребёнка: Акинфеев Григорий

Рождение ребёнка
20.06.1820

Дочь: Григорьева (Григорьева) Марфа

Отец ребёнка: Акинфеев Григорий

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Кинеев (Григорьева) Анна

Отец ребёнка: Акинфеев Григорий

Рождение ребёнка
1826

Сын: Григорьев Фаддей

Отец ребёнка: Акинфеев Григорий

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Григорьева) Устинья

Отец ребёнка: Акинфеев Григорий

Смерть
12.04.1840

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