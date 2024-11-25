Кинеев Михаил Димитриев
мужской, родился Неизвестно
МатьКинеев (Григорьева) АннаОколо 1821 г.р.
ОтецКинеев ДмитрийНеизвестно г.р.
Дети
Стефан Михайлов1872 г.р.
(Кинеев) Домника Михайлова01.01.1874 г.р.Показать еще 6
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Рождение
Неизвестно
Отец: Кинеев Дмитрий
Мать: Кинеев (Григорьева) Анна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кинеева (Кинеев) Ольга Михайлова
Мать ребёнка: Кинеев (Акинфеева) Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кинеева (Кинеев) Александра Михайлова
Мать ребёнка: Кинеев (Акинфеева) Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кинеева (Кинеев) Наталия Михайлова
Мать ребёнка: Кинеев (Акинфеева) Наталья
Рождение ребёнка
1872
Сын: Стефан Михайлов
Мать ребёнка: Кинеев (Акинфеева) Наталья
Рождение ребёнка
01.01.1874
Дочь: (Кинеев) Домника Михайлова
Мать ребёнка: Кинеев (Акинфеева) Наталья
Рождение ребёнка
14.02.1880
Дочь: (Кинеев) Евдокия Михайлова
Мать ребёнка: Кинеев (Акинфеева) Наталья
Рождение ребёнка
23.02.1882
Сын: Василий Михайлов
Мать ребёнка: Кинеев (Акинфеева) Наталья
Рождение ребёнка
17.04.1886
Дочь: Кинеева (Кинеев) Мавра Михайлова
Мать ребёнка: Кинеев (Акинфеева) Наталья