Кинеев Михаил Димитриев Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Кинеев Михаил Димитриев

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

мужской, родился Неизвестно

Мать
Кинеев (Григорьева) АннаОколо 1821 г.р.
Отец
Кинеев ДмитрийНеизвестно г.р.
Дети
Стефан Михайлов1872 г.р.
(Кинеев) Домника Михайлова01.01.1874 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кинеев Дмитрий

Мать: Кинеев (Григорьева) Анна

Работа или профессия
Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кинеева (Кинеев) Ольга Михайлова

Мать ребёнка: Кинеев (Акинфеева) Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кинеева (Кинеев) Александра Михайлова

Мать ребёнка: Кинеев (Акинфеева) Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кинеева (Кинеев) Наталия Михайлова

Мать ребёнка: Кинеев (Акинфеева) Наталья

Рождение ребёнка
1872

Сын: Стефан Михайлов

Мать ребёнка: Кинеев (Акинфеева) Наталья

Рождение ребёнка
01.01.1874

Дочь: (Кинеев) Домника Михайлова

Мать ребёнка: Кинеев (Акинфеева) Наталья

Рождение ребёнка
14.02.1880

Дочь: (Кинеев) Евдокия Михайлова

Мать ребёнка: Кинеев (Акинфеева) Наталья

Рождение ребёнка
23.02.1882

Сын: Василий Михайлов

Мать ребёнка: Кинеев (Акинфеева) Наталья

Рождение ребёнка
17.04.1886

Дочь: Кинеева (Кинеев) Мавра Михайлова

Мать ребёнка: Кинеев (Акинфеева) Наталья

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