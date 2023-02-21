Софьин Семён Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1904
Дата смерти18.02.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1936
Сын: Софьин Красноармин Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
18.02.1974
Нерехта, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область