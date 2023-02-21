Софьин Семён Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софьин Семён Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1904

Дата смерти

18.02.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1936

Сын: Софьин Красноармин Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
18.02.1974
Нерехта, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
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