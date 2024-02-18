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Глазырин Григорий Кондратьевич

Место рождения

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1774 ст.

Дата смерти

1803 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774 ст.

Отец: Глазырин Кондрат Никитич

Мать: Глазырина Мария Степановна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глазырина Фекла Кузьминична

Рождение ребёнка
1797 ст.

Сын: Глазырин Ефим Григорьевич

Мать ребёнка: Глазырина Фекла Кузьминична

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Упоминание
1799 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Исповедная роспись: 24 года ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.6987 л.756об
Рождение ребёнка
1801 ст.

Сын: Глазырин Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Глазырина Фекла Кузьминична

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Упоминание
1803 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Исповедная роспись: 28 лет. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7080 л.237
Смерть
1803 ст.
Жена вдова. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7080 л.237

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