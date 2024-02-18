Глазырин Григорий Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения1774 ст.
Дата смерти1803 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1797 ст.
Сын: Глазырин Ефим Григорьевич
Мать ребёнка: Глазырина Фекла Кузьминична
Упоминание
1799 ст.
Исповедная роспись: 24 года ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.6987 л.756об
Рождение ребёнка
1801 ст.
Сын: Глазырин Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Глазырина Фекла Кузьминична
Упоминание
1803 ст.
Исповедная роспись: 28 лет. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7080 л.237
Смерть
1803 ст.
Жена вдова. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7080 л.237