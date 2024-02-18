Глазырина Фекла Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлазырина Фекла Кузьминична

Глазырина Фекла Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глазырин Григорий Кондратьевич

Рождение ребёнка
1797 ст.

Сын: Глазырин Ефим Григорьевич

Отец ребёнка: Глазырин Григорий Кондратьевич

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1801 ст.

Сын: Глазырин Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Глазырин Григорий Кондратьевич

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Упоминание
1803 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Исповедная роспись: 31 год., сноха Ивану и вдова. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7080 л.237
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.