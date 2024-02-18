Глазырина Фекла Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1797 ст.
Сын: Глазырин Ефим Григорьевич
Отец ребёнка: Глазырин Григорий Кондратьевич
Рождение ребёнка
1801 ст.
Сын: Глазырин Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Глазырин Григорий Кондратьевич
Упоминание
1803 ст.
Исповедная роспись: 31 год., сноха Ивану и вдова. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7080 л.237
Смерть
Неизвестно