Лобанов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1926
Дата смерти03.01.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1950
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Лобанова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лобанова Надежда
Смерть
03.01.1996
Похороны
Неизвестно
Ереминское кладбище, Мытищинский район, Московская область, Россия