Лобанов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1926

Дата смерти

03.01.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

Добавил:

ГФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1950

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Лобанова Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобанова Надежда

Смерть
03.01.1996
Похороны
Неизвестно
Ереминское кладбище, Мытищинский район, Московская область, Россия
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