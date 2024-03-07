Акимова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкимова Наталья

Акимова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Акимов Алексей

Рождение ребёнка
Около 05.01.1908

Дочь: Евгеньева Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Акимов Алексей

Вяземский район, дер. Дроздово
Рождение ребёнка
1910

Сын: Акимов Николай

Отец ребёнка: Акимов Алексей

Вяземский район, дер. Дроздово
Смерть
Неизвестно
москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
бабушкинское кладбище
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