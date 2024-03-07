Акимов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Акимова Наталья
Рождение ребёнка
Около 05.01.1908
Дочь: Евгеньева Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Акимова Наталья
Вяземский район, дер. Дроздово
Рождение ребёнка
1910
Сын: Акимов Николай
Мать ребёнка: Акимова Наталья
Вяземский район, дер. Дроздово
Смерть
Неизвестно
Смоленская обл., Семлевский р-н, д. Дроздово
Причина смерти: Болезнь