Акимов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акимов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Акимова Наталья

Рождение ребёнка
Около 05.01.1908

Дочь: Евгеньева Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Акимова Наталья

Вяземский район, дер. Дроздово
Рождение ребёнка
1910

Сын: Акимов Николай

Мать ребёнка: Акимова Наталья

Вяземский район, дер. Дроздово
Смерть
Неизвестно
Смоленская обл., Семлевский р-н, д. Дроздово
Причина смерти: Болезнь
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