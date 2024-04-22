Коротаева (Лихалетова) Вера Николаевна
Место рождения
Дата рождения31.05.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1949
Рождение ребёнка
13.12.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коротаев Виктор Григорьевич
Рождение ребёнка
12.07.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коротаев Виктор Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно