Коротаева (Лихалетова) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротаева (Лихалетова) Вера Николаевна

Место рождения

Талица, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

31.05.1949

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

1923 г.р.

Муж

1952 г.р.

Дети

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Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1949

Отец: Лихалетов Николай Александрович

Мать: Лихалетова Фекла Степановна

Талица, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.12.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коротаев Виктор Григорьевич

Рождение ребёнка
12.07.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коротаев Виктор Григорьевич

Талица, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротаев Виктор Григорьевич

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