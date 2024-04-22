Коротаев Виктор Григорьевич
Место рождения
Дата рождения31.12.1952
Дата смерти14.12.1986
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1952
Отец: Коротаев Григорий
Рождение ребёнка
13.12.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коротаева Вера Николаевна
Рождение ребёнка
12.07.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коротаева Вера Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.12.1986