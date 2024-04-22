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Коротаев Виктор Григорьевич

Место рождения

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Дата рождения

31.12.1952

Дата смерти

14.12.1986

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1949 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1952

Отец: Коротаев Григорий

Мать: Чудинова Мария Мартемьяновна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
13.12.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коротаева Вера Николаевна

Рождение ребёнка
12.07.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коротаева Вера Николаевна

Талица, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коротаева Вера Николаевна

Смерть
14.12.1986
Талица, Талицкий, Свердловская область
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