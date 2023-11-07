Устинья Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1888 ст.

Дочь: Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Иванович

Вольная Горушка, Порховский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
06.02.? ст.

Дочь: Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Иванович

Вольная Горушка, Порховский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
19.10.? ст.

Сын: Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Иванович

Вольная Горушка, Порховский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Вольная Горушка, Порховский уезд, Псковская губерния
Смерть
Неизвестно
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