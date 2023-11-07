Устинья Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1888 ст.
Дочь: Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Иванович
Рождение ребёнка
06.02.? ст.
Дочь: Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Иванович
Рождение ребёнка
19.10.? ст.
Сын: Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно