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(Зиновьева) Надежда Алексеевна

Место рождения

Вольная Горушка, Порховский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

24.08.1888 ст.

Дата смерти

12.09.1888 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1888 ст.

Отец: Зиновьев Алексей Иванович

Мать: Зиновьева Устинья Прокопьевна

Вольная Горушка, Порховский уезд, Псковская губерния
Крещение
26.08.1888 ст.
Ясно, Порховский муниципальный район, Псковская область
Воспремники: Ясенской волости, деревни Горки крестьянин Михаил Евдокимов и деревни Вольные Горушки мещанская девица Мария Григорьева.
Место жительства
Неизвестно
Вольная Горушка, Порховский уезд, Псковская губерния
Смерть
12.09.1888 ст.
Вольная Горушка, Порховский уезд, Псковская губерния
От кашля
Похороны
14.09.1888 ст.
Ясно, Порховский муниципальный район, Псковская область
На приходском кладбище
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