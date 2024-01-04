(Зиновьева) Надежда Алексеевна
Место рождения
Дата рождения24.08.1888 ст.
Дата смерти12.09.1888 ст.
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1888 ст.
Крещение
26.08.1888 ст.
Воспремники: Ясенской волости, деревни Горки крестьянин Михаил Евдокимов и деревни Вольные Горушки мещанская девица Мария Григорьева.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.09.1888 ст.
От кашля
Похороны
14.09.1888 ст.
На приходском кладбище