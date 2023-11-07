Зиновьев Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
26.10.1876 ст.
Дочь: Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Зиновьева Устинья Прокопьевна
Рождение ребёнка
26.11.1877 ст.
Дочь: Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Зиновьева Устинья Прокопьевна
Рождение ребёнка
06.02.1880 ст.
Дочь: Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Зиновьева Устинья Прокопьевна
Рождение ребёнка
09.10.1881 ст.
Дочь: Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Зиновьева Устинья Прокопьевна
Рождение ребёнка
11.11.1882 ст.
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Зиновьева Устинья Прокопьевна
Рождение ребёнка
19.10.1884 ст.
Мать ребёнка: Зиновьева Устинья Прокопьевна
Рождение ребёнка
24.08.1888 ст.
Дочь: Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Зиновьева Устинья Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно