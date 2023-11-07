Зиновьев Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновьев Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван Кондратьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1876 ст.

Дочь: Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Зиновьева Устинья Прокопьевна

Вольная Горушка, Порховский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
26.11.1877 ст.

Дочь: Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Зиновьева Устинья Прокопьевна

Вольная Горушка, Порховский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
06.02.1880 ст.

Дочь: Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Зиновьева Устинья Прокопьевна

Вольная Горушка, Порховский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1881 ст.

Дочь: Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Зиновьева Устинья Прокопьевна

Вольная Горушка, Порховский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
11.11.1882 ст.

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Зиновьева Устинья Прокопьевна

Вольная Горушка, Порховский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
19.10.1884 ст.

Сын: Зиновьев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Зиновьева Устинья Прокопьевна

Вольная Горушка, Порховский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
24.08.1888 ст.

Дочь: Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Зиновьева Устинья Прокопьевна

Вольная Горушка, Порховский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиновьева Устинья Прокопьевна

Смерть
Неизвестно
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