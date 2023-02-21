Анна Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Саввична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1851

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1851

Отец: Обухов Савва Родионович

Мать: Обухова Параскева Павловна

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