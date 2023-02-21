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Анна Саввична
Анна Саввична
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.08.1851
Пол
Женский
Отец
Обухов Савва Родионович
1810 г.р.
Мать
Обухова (Дубровина) Параскева Павловна
1812 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1851
Отец:
Обухов Савва Родионович
Мать:
Обухова Параскева Павловна
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