Обухова (Дубровина) Параскева Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1837
Отец ребёнка: Обухов Савва Родионович
Рождение ребёнка
22.02.1839
Дочь: Евдокия Саввична
Отец ребёнка: Обухов Савва Родионович
Рождение ребёнка
07.05.1840
Дочь: Гликерия Саввична
Отец ребёнка: Обухов Савва Родионович
Рождение ребёнка
07.09.1841
Сын: Обухов Иван Саввич
Отец ребёнка: Обухов Савва Родионович
Рождение ребёнка
27.08.1845
Сын: Обухов Иван Саввович
Отец ребёнка: Обухов Савва Родионович
Рождение ребёнка
05.11.1846
Сын: Обухов Михаил Саввич
Отец ребёнка: Обухов Савва Родионович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Пелагия Саввична
Отец ребёнка: Обухов Савва Родионович
Рождение ребёнка
31.08.1851
Дочь: Анна Саввична
Отец ребёнка: Обухов Савва Родионович
Рождение ребёнка
06.12.1852
Дочь: Лукия Саввична
Отец ребёнка: Обухов Савва Родионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гликерия Саввична
Отец ребёнка: Обухов Савва Родионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1861
Похороны
Неизвестно