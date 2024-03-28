Павлова (Татаринцева) Евдокия Самойловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Татаринцева) Евдокия Самойловна

Место рождения

Бахаровка, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бахаровка, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Есакова (Павлова) Ирина Ильинична

Отец ребёнка: Павлов Илья

Бахаровка, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подымова (Павлова) Надежда Ильинична

Отец ребёнка: Павлов Илья

Бахаровка, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Павлов Роман Ильич

Отец ребёнка: Павлов Илья

Бахаровка, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Павлов Ананий Ильич

Отец ребёнка: Павлов Илья

Бахаровка, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
После 1897
Бахаровка, Милославский муниципальный район, Рязанская область

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