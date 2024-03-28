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Павлов Илья

Место рождения

Бахаровка, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1897

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бахаровка, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Есакова (Павлова) Ирина Ильинична

Мать ребёнка: Павлова (Татаринцева) Евдокия Самойловна

Бахаровка, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подымова (Павлова) Надежда Ильинична

Мать ребёнка: Павлова (Татаринцева) Евдокия Самойловна

Бахаровка, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Павлов Роман Ильич

Мать ребёнка: Павлова (Татаринцева) Евдокия Самойловна

Бахаровка, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Павлов Ананий Ильич

Мать ребёнка: Павлова (Татаринцева) Евдокия Самойловна

Бахаровка, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
До 1897

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