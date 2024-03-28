Павлов Илья
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1897
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Есакова (Павлова) Ирина Ильинична
Мать ребёнка: Павлова (Татаринцева) Евдокия Самойловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подымова (Павлова) Надежда Ильинична
Мать ребёнка: Павлова (Татаринцева) Евдокия Самойловна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Павлов Роман Ильич
Мать ребёнка: Павлова (Татаринцева) Евдокия Самойловна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Павлов Ананий Ильич
Мать ребёнка: Павлова (Татаринцева) Евдокия Самойловна
Смерть
До 1897