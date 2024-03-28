Подымова (Павлова) Надежда Ильинична
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Подымов Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
1887
Сын: Подымов Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Подымов Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
21.02.1887
Отец ребёнка: Подымов Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Панферова (Подымова) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Подымов Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
06.04.1897
Отец ребёнка: Подымов Иван Игнатьевич
Смерть
Неизвестно