Подымова (Павлова) Надежда Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подымова (Павлова) Надежда Ильинична

Место рождения

Бахаровка, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павлов Илья

Мать: Павлова (Татаринцева) Евдокия Самойловна

Бахаровка, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подымов Федор Иванович

Отец ребёнка: Подымов Иван Игнатьевич

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Подымов Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Подымов Иван Игнатьевич

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.02.1887

Сын: Подымов Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Подымов Иван Игнатьевич

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Панферова (Подымова) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Подымов Иван Игнатьевич

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.04.1897

Сын: Подымов Егор Иванович

Отец ребёнка: Подымов Иван Игнатьевич

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

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