Воскресенский Дмитрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Работа или профессия
1845
священник церкви Николая Чудотворца с. Качалово
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ремизова Филицата Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Воскресенский Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно