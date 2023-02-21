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Воскресенский Дмитрий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Знаменский Алексей Алексеевич

Мать: Знаменская Наталья Михайловна

Работа или профессия
1845
Качалово, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
священник церкви Николая Чудотворца с. Качалово
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ремизова Филицата Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Воскресенский Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Качалово, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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