Знаменская Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Знаменская Наталья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Промтов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Знаменский Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Знаменский Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
1811

Сын: Промтов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Знаменский Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
1820

Сын: Воскресенский Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Знаменский Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Промтов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Знаменский Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Знаменский Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Водоватов Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Знаменский Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Знаменский Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Знаменский Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Промтов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Знаменский Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Промтов Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Знаменский Алексей Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Водоватово, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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