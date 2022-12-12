Знаменская Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Промтов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Знаменский Алексей Алексеевич
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Знаменский Алексей Алексеевич
Сын: Промтов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Знаменский Алексей Алексеевич
Сын: Воскресенский Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Знаменский Алексей Алексеевич
Сын: Промтов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Знаменский Алексей Алексеевич
Дочь: Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Знаменский Алексей Алексеевич
Сын: Водоватов Яков Алексеевич
Отец ребёнка: Знаменский Алексей Алексеевич
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Знаменский Алексей Алексеевич
Дочь: Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Знаменский Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Знаменский Алексей Алексеевич
Сын: Промтов Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Знаменский Алексей Алексеевич