Зуев Александр Павлович
Место рождения
Дата рождения1927
Дата смерти1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Зуев Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1955
Сын: Зуев Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Зуева Зинаида Тихоновна
Бракосочетание
1955
Жена: Зуева Зинаида Тихоновна
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Горелова Нина Александровна
Мать ребёнка: Зуева Зинаида Тихоновна
Смерть
1991