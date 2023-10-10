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Зуев Александр Павлович

Место рождения

Песковатское, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1927

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Зуев Павел Андреевич

Мать: Зуева Мария Александровна

Песковатское, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1955

Сын: Зуев Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Зуева Зинаида Тихоновна

Песковатское, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1955

Жена: Зуева Зинаида Тихоновна

Песковатское, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1959

Дочь: Горелова Нина Александровна

Мать ребёнка: Зуева Зинаида Тихоновна

Песковатское, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1991
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