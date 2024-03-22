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Зуев Павел Андреевич

Место рождения

Песковатское, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Зуев Андрей Лазаревич

Мать: Зуева Акулина Макаровна

Песковатское, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Зуев Александр Павлович

Мать ребёнка: Зуева Мария Александровна

Песковатское, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Зуев Павел Павлович

Мать ребёнка: Зуева Мария Александровна

Песковатское, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Захоронение (военное)
1943
Будановка, Золотухинский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зуева Мария Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зуева Мария Александровна

Смерть
1943
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