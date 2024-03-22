Зуев Павел Андреевич
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Зуев Андрей Лазаревич
Мать: Зуева Акулина Макаровна
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Зуева Мария Александровна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Зуев Павел Павлович
Мать ребёнка: Зуева Мария Александровна
Захоронение (военное)
1943
Будановка, Золотухинский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943