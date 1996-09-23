Михеев Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1943
Дата смерти23.09.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.05.1965
Сын: Михеев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Михеева Вера Александровна
Рождение ребёнка
27.07.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михеева Вера Александровна
Смерть
23.09.1996