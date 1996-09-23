Михеев Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихеев Николай Николаевич

Михеев Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1943

Дата смерти

23.09.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

1965 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михеева Вера Александровна

Рождение ребёнка
?.05.1965

Сын: Михеев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Михеева Вера Александровна

Рождение ребёнка
27.07.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михеева Вера Александровна

Смерть
23.09.1996

Мы используем куки для улучшения работы сайта.