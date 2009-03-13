Михеев Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.05.1965
Дата смерти13.03.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1965
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.05.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.05.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
13.03.2009