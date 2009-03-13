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Михеев Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.05.1965

Дата смерти

13.03.2009

Пол

Мужской

Отец

1943 г.р.

Мать

1938 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КН
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Место
Комментарий
Рождение
?.05.1965

Отец: Михеев Николай Николаевич

Мать: Михеева Вера Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.05.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.05.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
13.03.2009

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