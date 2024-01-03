Михеева Вера Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1938
Отец: Кряхтунова Галина
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.05.1965
Сын: Михеев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Михеев Николай Николаевич
Рождение ребёнка
27.07.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михеев Николай Николаевич
Смерть
Неизвестно