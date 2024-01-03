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Михеева Вера Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1943 г.р.

Дети

1965 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1938

Отец: Кряхтунова Галина

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Николай Николаевич

Рождение ребёнка
?.05.1965

Сын: Михеев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Михеев Николай Николаевич

Рождение ребёнка
27.07.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михеев Николай Николаевич

Смерть
Неизвестно

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