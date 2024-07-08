Егина (Демус) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егина (Демус) Татьяна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1979

Пол

Женский

Отец

1951 г.р.

Мать

1948 г.р.

Муж

1969 г.р.

Дети

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Добавил:

ЯД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1979

Отец: Демус Владимир Аркадьевич

Мать: Демус (Рыженко) Галина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егин Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егин Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
02.12.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егин Сергей Владимирович

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