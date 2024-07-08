Егина (Демус) Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1979
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Егин Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
02.12.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Егин Сергей Владимирович