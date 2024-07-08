Демус (Рыженко) Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1948
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1948
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демус Валерия Владимировна
Отец ребёнка: Демус Владимир Аркадьевич
Рождение ребёнка
27.06.1968
Сын: Демус (Лычагин) Дмитрий Викторович
Отец ребёнка: Лычагин Виктор Петрович
Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
01.11.1979
Дочь: Егина (Демус) Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Демус Владимир Аркадьевич