Демус (Рыженко) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демус (Рыженко) Галина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1948

Пол

Женский

Добавил:

ЯД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1948

Отец: Рыженко Николай Дмитриевич

Мать: Рыженко (Ядыкина) Пелагея Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демус Владимир Аркадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демус Валерия Владимировна

Отец ребёнка: Демус Владимир Аркадьевич

Рождение ребёнка
27.06.1968

Сын: Демус (Лычагин) Дмитрий Викторович

Отец ребёнка: Лычагин Виктор Петрович

Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
01.11.1979

Дочь: Егина (Демус) Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Демус Владимир Аркадьевич

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