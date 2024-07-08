Егин Сергей Владимирович
Место рождения
Дата рождения04.07.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Егина (Демус) Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
02.12.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Егина (Демус) Татьяна Владимировна