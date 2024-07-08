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Егин Сергей Владимирович

Место рождения

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край

Дата рождения

04.07.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1979 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЯД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егина (Демус) Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егина (Демус) Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
02.12.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егина (Демус) Татьяна Владимировна

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