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Иван Иосифов

Место рождения

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

До 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1794 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
07.11.1809

Жена: Гликерия Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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