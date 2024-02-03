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Зенов Алексей Петрович

Место рождения

Усолье, Онежский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1829

Дата смерти

Около 1880

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Зенов Петр Иванович

Мать: Евдокия Филипова

Усолье, Онежский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Васильева

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Зенова Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: Фекла Васильева

Усолье, Онежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Зенова Параскева Алексеевна

Мать ребёнка: Фекла Васильева

Усолье, Онежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Зенова Устинья Алексеевна

Мать ребёнка: Фекла Васильева

Усолье, Онежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Зенов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Фекла Васильева

Усолье, Онежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Зенов Арсений Алексеевич

Мать ребёнка: Фекла Васильева

Усолье, Онежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1869

Сын: Зенов Тимофей Алексеевич

Мать ребёнка: Фекла Васильева

Усолье, Онежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
08.03.1873

Дочь: Зенова Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Фекла Васильева

Усолье, Онежский уезд, Архангельская губерния
Польский приход Онежского уезда Деревня Кирсановская
Смерть
Около 1880

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