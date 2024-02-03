Зенов Алексей Петрович
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиОколо 1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Зенов Петр Иванович
Мать: Евдокия Филипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Васильева
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Зенова Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: Фекла Васильева
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Зенова Параскева Алексеевна
Мать ребёнка: Фекла Васильева
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Зенова Устинья Алексеевна
Мать ребёнка: Фекла Васильева
Рождение ребёнка
Около 1865
Мать ребёнка: Фекла Васильева
Рождение ребёнка
Около 1867
Мать ребёнка: Фекла Васильева
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Фекла Васильева
Рождение ребёнка
08.03.1873
Дочь: Зенова Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Фекла Васильева
Польский приход Онежского уезда Деревня Кирсановская
Смерть
Около 1880