Фекла Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиПосле 1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Зенова Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Зенов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Зенова Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Зенов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Зенова Устинья Алексеевна
Отец ребёнка: Зенов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
Около 1865
Отец ребёнка: Зенов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
Около 1867
Отец ребёнка: Зенов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Зенов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
08.03.1873
Дочь: Зенова Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Зенов Алексей Петрович
Польский приход Онежского уезда Деревня Кирсановская
Смерть
После 1876