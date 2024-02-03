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Фекла Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

После 1876

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зенов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Зенова Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Зенов Алексей Петрович

Усолье, Онежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Зенова Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Зенов Алексей Петрович

Усолье, Онежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Зенова Устинья Алексеевна

Отец ребёнка: Зенов Алексей Петрович

Усолье, Онежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Зенов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Зенов Алексей Петрович

Усолье, Онежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Зенов Арсений Алексеевич

Отец ребёнка: Зенов Алексей Петрович

Усолье, Онежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1869

Сын: Зенов Тимофей Алексеевич

Отец ребёнка: Зенов Алексей Петрович

Усолье, Онежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
08.03.1873

Дочь: Зенова Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Зенов Алексей Петрович

Усолье, Онежский уезд, Архангельская губерния
Польский приход Онежского уезда Деревня Кирсановская
Смерть
После 1876

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