Зенов Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗенов Петр Иванович

Зенов Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Около 1876

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Зенов Иван Петрович

Мать: Анна Максимова

Бракосочетание
До 1820

Жена: Евдокия Филипова

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Зенова Александра Петровна

Мать ребёнка: Евдокия Филипова

Усолье, Онежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Зенова Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Евдокия Филипова

Усолье, Онежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1829

Сын: Зенов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Евдокия Филипова

Усолье, Онежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1831

Сын: Зенов Федор Петрович

Мать ребёнка: Евдокия Филипова

Усолье, Онежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Зенова Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Усолье, Онежский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Около 1876

Мы используем куки для улучшения работы сайта.