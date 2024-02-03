Зенов Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиОколо 1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: Зенов Иван Петрович
Мать: Анна Максимова
Бракосочетание
До 1820
Жена: Евдокия Филипова
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Зенова Александра Петровна
Мать ребёнка: Евдокия Филипова
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Зенова Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Евдокия Филипова
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Евдокия Филипова
Рождение ребёнка
1831
Сын: Зенов Федор Петрович
Мать ребёнка: Евдокия Филипова
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Зенова Иван Петрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1876