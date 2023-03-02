Навалихин Иван Ермилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Навалихин Иван Ермилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1906 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 10.04.1906

Дочь: Домнина Матрена Ивановна

Мать ребёнка: ?

станция Мураши, Вятской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Навалихин Исайя Иванович

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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