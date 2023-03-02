Домнина (Навалихина) Матрена Ивановна
Место рождениястанция Мураши, Вятской губернии
Дата рожденияОколо 10.04.1906
Дата смерти07.01.1984
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 10.04.1906
Отец: Навалихин Иван Ермилович
Мать: ?
станция Мураши, Вятской губернии
Рождение ребёнка
19.07.1936
Отец ребёнка: Домнин Ульян Прокофьевич
СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Домнин Ульян Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Домнин Ульян Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Домнин Григорий Ульянович
Отец ребёнка: Домнин Ульян Прокофьевич
Смерть
07.01.1984
Похороны
Неизвестно