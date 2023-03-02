Домнина (Навалихина) Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домнина (Навалихина) Матрена Ивановна

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Место рождения

станция Мураши, Вятской губернии

Дата рождения

Около 10.04.1906

Дата смерти

07.01.1984

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 10.04.1906

Отец: Навалихин Иван Ермилович

Мать: ?

станция Мураши, Вятской губернии
Рождение ребёнка
19.07.1936

Сын: Домнин Николай Ульянович

Отец ребёнка: Домнин Ульян Прокофьевич

СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Домнин Антипа Ульянович

Отец ребёнка: Домнин Ульян Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Домнин Диамид Ульянович

Отец ребёнка: Домнин Ульян Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Домнин Григорий Ульянович

Отец ребёнка: Домнин Ульян Прокофьевич

Смерть
07.01.1984
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Похороны
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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