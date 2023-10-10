Гутова Екатерина Юрьевна
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАДО . Ф - 131-1-97,ревиз.сказка 1835г.,зап.-109
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Гутов Левтер Трандафилович
ГАЗО , Ф - 12-2-161, рев.сказки 1835г зап.№ 109
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Домникия Левтеровна
Отец ребёнка: Гутов Левтер Трандафилович
ГАДО . Ф - 131-1-97,ревиз.сказка 1835г.,зап.-109
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Харатина Левтеровна
Отец ребёнка: Гутов Левтер Трандафилович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Параскева Левтеровна
Отец ребёнка: Гутов Левтер Трандафилович
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-98
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Елизавета Левтеровна
Отец ребёнка: Гутов Левтер Трандафилович
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-98
Смерть
Неизвестно