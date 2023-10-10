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Гутова Екатерина Юрьевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАДО . Ф - 131-1-97,ревиз.сказка 1835г.,зап.-109
Рождение ребёнка
1826

Сын: Гутов Андрей Левтерович

Отец ребёнка: Гутов Левтер Трандафилович

ГАЗО , Ф - 12-2-161, рев.сказки 1835г зап.№ 109
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Домникия Левтеровна

Отец ребёнка: Гутов Левтер Трандафилович

ГАДО . Ф - 131-1-97,ревиз.сказка 1835г.,зап.-109
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Харатина Левтеровна

Отец ребёнка: Гутов Левтер Трандафилович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Параскева Левтеровна

Отец ребёнка: Гутов Левтер Трандафилович

ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-98
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Елизавета Левтеровна

Отец ребёнка: Гутов Левтер Трандафилович

ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-98
Смерть
Неизвестно
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