Авдотья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Гранина Агафья Викуловна

Отец ребёнка: Гранин Викул Пименович

Монастырский Сунгур, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Гранина Дарья Викуловна

Отец ребёнка: Гранин Викул Пименович

Монастырский Сунгур, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гранин Викул Пименович

Смерть
Неизвестно
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