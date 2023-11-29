Платонова (Тарасова) Ксения Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платонова (Тарасова) Ксения Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Год рождения рассчитан от даты свадьбы 1904 минус 18 лет
Бракосочетание
28.01.1904

Муж: Платонов Иван Евдокимович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика из церкви
Рождение ребёнка
30.06.1906

Сын: Платонов Дамиан Иванович

Отец ребёнка: Платонов Иван Евдокимович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика из церкви
Рождение ребёнка
01.03.1908

Сын: Платонов Федот Иванович

Отец ребёнка: Платонов Иван Евдокимович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика из церкви
Смерть
Неизвестно
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