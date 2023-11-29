Платонова (Тарасова) Ксения Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Год рождения рассчитан от даты свадьбы 1904 минус 18 лет
Бракосочетание
28.01.1904
Есть метрика из церкви
Рождение ребёнка
30.06.1906
Отец ребёнка: Платонов Иван Евдокимович
Есть метрика из церкви
Рождение ребёнка
01.03.1908
Отец ребёнка: Платонов Иван Евдокимович
Есть метрика из церкви
Смерть
Неизвестно